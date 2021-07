Dette er de mest shortede aksjene på Oslo Børs

Finanstilsyntes shortregsiter viser at Nel fortsatt troner på toppen av listen over de mest shortede aksjene på Oslo Børs per 22.juli 2021.

Hydrogenselskapet Nel har den siste tiden blitt slaktet av analytikere. DNB har ropt selg og satt et kursmål på 12 kroner , og Arctic har nærmest halvert kursmålet . Nyheter om å ha inngått samarbeid om å utvikle et fossilfritt hydrogenanlegg i Hofors og avtale med Howden ser ikke ut til å ha skremt vekk shorterne.

De siste månedene har andelen shortede aksjer i hydrogeneselskapet Nel økt med rundt et prosentpoeng, fra 5,86 prosent 28.mai til 6,81 prosent 21.juli. Nel står i skrivende stund i 18,17 kroner per aksje og har en markedsverdi på 26,47 milliarder kroner.

En annen mye shortet aksje er seismikkselskapet PGS. Andel shortede aksjer har økt med nesten et halvt prosentpoeng siden utgangen av mai. I slutten av mai ble patenttvisten med Polarcus og DownUndeer Geosolutions Technology løst . Den siste tiden har PGS mottatt en betydelig kontrakt for innhenting av 4D-seismikk offshore Guyana og en jobb i Canada.

ANDREPLASS: Seismikkselskapet PGS sikrer andreplassen på listen over de mest shortede aksjene på Oslo Børs. Foto: PGS

PSG handles i skrivende stund til 4,7 kroner og har en markedsverdi på 1,87 milliarder kroner.

Både Fearnley og DNB Markets har i forkant av kvartalsrapporteringen hevet sitt kursmål i PGS til 5 kroner , men både Danske Bank og ABG Sundal Collier nedjustert kursmålet.

I forkant av kvartalsrapporteringen fikk PGS en kraftig kursoppgang etter en knallsterk oppdatering. Torsdag morgen rapporterte PGS en dobling i omsetningen og et redusert underskudd i andre kvartal, og er skrivende stund ned over 7 prosent.

