Blandet utvikling på børsene i Asia

Tokyobørsen holder stengt fredag 23.juli grunnet «Sports day».

Shanghai Composite i Kina svekkes 0.65 prosent, mens Hang Seng synker 0,99 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,01 prosent, Sensex i India stiger 0,11 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,01 prosent. Straits Times i Singapore faller 0,2 prosent.

Oppblomstringen av coronasmittede har kastet en skygge over Tokyo-OL til og med fredagens offisielle åpning. Det første positive tilfellet traff Athlete's Village i Tokyo forrige helg, og det er rapportert at mer enn 70 saker er knyttet til lekene siden.

Japan har satt Tokyo under unntakstilstand til 22. august, og ingen tilskuere er tillatt på lekene.

BlackRock oppgraderte japanske aksjer denne uken og sa at inntektsveksten vil bli løftet i andre halvdel av dette året, selv om "virusdynamikken" forbedres.

Sjef for investeringsstrategier i BlackRock Thomas Taw pekte ut noen forhold som gjør at de favoriserer markedene i Japan til tross for den økte risikoen for corona tilfeller i forbindelse med de olympiske leker.

For det første er verdsettelsene «litt mer tiltrekkende på et sted som Japan», og landets sentralbank vil fortsette å være imøtekommende, sa Taw. Han er også positiv til inntjeningsvekst for selskaper der.

I hardt vær

Etter å ha vært i hardt vær en god stund, falt den kinesiske Uber-Varianten Didi mer enn 10 prosent torsdag på den amerikanske børsen. Hittil denne måneden er aksjen ned 27 prosent.

Ifølge TDN Direkt skal Beijing vurdere strenge straffer rettet mot selskapet, hvor det spekuleres i alt fra en massiv bot til avnotering av aksjen, etter at Didi ble børsnotert forrige måned. I tillegg kan straffene inkludere suspensjon av visse operasjoner, heter det i rapporten og gjengitt av personer med kjennskap til saken. , skriver TDN Direkt.