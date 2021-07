Slik går det med ureaprisene

Ureaprisene i svartehavsområdet ligger på 455 dollar per tonn, mens egyptisk urea handles til 470 dollar per tonn, ifølge TDN Direkt.

Ukens største nyhet er at det nylige indiske anbudet nå er stengt, og det forventes at India vil legge frem et nytt anbud i august. TDN skriver at India mottok et tilbud på 1,65 millioner tonn urea, som er lavere enn 1,81 millioner tonn som landet mottok etter forrige anbud.

– Tilbud for levering på øst-kysten impliserer at det er sannsynlig med store volumer fra Kina. Ingen nyheter rundt pris i anbudet har blitt sluppet så langt, og er ventet offentliggjort i dag, skriver Pareto Securities til TDN.