Kjøp denne energidrikk-aksjen

Citi Group er ute med en ny analyse der de oppgraderer Monster Energy (MNST) og mener at det er bra timing å kjøpe disse aksjene.

Monsters aksjer har i følge Citi prestert svakt i 2021 med kun 1 prosent oppgang så langt i år. Citi-analytiker Wendy Nicholson sa i et notat til klienter torsdag kveld at denne underprestasjonen har skapt en kjøpsmulighet og har oppgradert aksjen til å kjøp fra hold, i følge CNCB.

– Ettersom at denne relative verdsettelsen er godt under MNSTs gjennomsnittlige premie på 85 prosent til markedet det siste tiåret, føles dagens aksjekurs attraktiv nok for oss til å garantere en kjøpsrating, sa notatet.

Monster har generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 21 prosent det siste tiåret. Energidrikkeselskapet har sterke vekstutsikter og en ryddig balanse, har Citi uttalt.

– Vi liker de langsiktige utsiktene for MNST, og vi fortsetter å være optimistiske for at MNST vil få større markedsandel i den voksende globale energidrikkskategorien. Videre, med mer enn 2,2 milliarder dollar i kontanter og null gjeld i balansen, har MNST betydelig fleksibilitet til å kjøpe tilbake flere aksjer, sa notatet i følge CNBC.

Citi har økt kursmålet på Monster med 17,8 prosent fra 97 til 100 dollar per aksje. Tallene for andre kvartal til Monster Energy kommer trolig i august, i følge CNBC.