Jekker opp kursmål: Ser 30 prosent oppside i tech-gigant

Credit Suisse oppjusterer kursmålet i Alphabet, morselskapet til Google, og mener nå aksjen skal opp 30 prosent.

Analytiker Stephen Ju mener selskapet vil oppleve økte inntekter fremover, hovedsakelig som følge av hans estimater om kraftig vekst i Googles reklameforretning, såkalt Google ads. Han skriver også til CNBC at selskapet fortetter å utvikle nye innovasjoner, og jevnt viser styrke.

– Gitt Googles globale fotavtrykk, er det verdt å nevne om at om lag alle av Googles reklameforretninger ligger an til å overgå våre estimater for andrekvartal 2021, skriver Ju.

30 prosent oppside

Credit Suisse opererer med et kursmål på 3.350 dollar per aksje, oppjustert fra tidligere 2.755 dollar. Det nye kursmålet er 30 prosent høyere enn torsdagens sluttkurs på 2.568 dollar.

En av innovasjonene som Ju ser særdeles positivt på, er deres nye tjeneste der bedrifter som har fysiske butikker kan vise sitt inventar i Google-annonser.

– Google gjør det nå enklere å se hva som er i butikk og hva som er utsolgt. Ved å forenkle offline-katalogene til bedrifter, vil kundeopplevelsen bli bedre og flere vil klikke på annonsene som gir inntekter, avslutter Ju.

Alphabet-aksjonærer har hatt all grunn til å smie den siste tiden. Aksjen er opp nesten 50 prosent så langt i år, og for de som har god tålmodighet har aksjen steget 225 prosent i løpet av en fem-års periode.