Finansavisen har blant annet disse sakene mandag 26. juli:

Oslo Børs har steget 77 prosent siden coronakrakket i mars i fjor. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets mener det helt klart er grunn til uro.

Ifølge ham må man forvente lavere avkastning i årene fremover.

Utviklingen i arbeidsmarkedet blir en nøkkelfaktor, for både inflasjon, renteutvikling og aksjemarked. Han frykter at rentene presses opp, samtidig som bedriftenes inntjening kommer under press. Det kan bli den perfekte storm, sier Andreassen.

Det handler om å spise eller å bli spist, sier han, og forklarer at markedet for digitale helse- og velferdstjenester er inne i en konsolideringsfase.

Ambisjonen er å digitalisere mest mulig av helsevesenet. Til det har selskapet utviklet TelluCloud, som kontinuerlig behandler helsedata for flere tusen pasienter i Norge.

Flere nynoterte teknologiselskaper har falt kraftig den seneste tiden. SmartCraft skiller seg ut med skyhøye marginer, og er opp 24 prosent fra emisjonskursen.

Selskapet satser på programvare til håndverkere, og lokker med lønnsomhet fra første dag.

Konsernsjef Gustav Line mener nettopp lønnsomheten er veldig viktig, og tror markedet er villig til å betale for denne. Da er man også mindre sårbar når noe ikke går som forventet, sier han.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om romfartssatsingen til Jeff Bezos, Elon Musk og Richard Branson.

I løpet av et par uker har både Bezos og Branson vært en tur til det ytterste av jordens atmosfære, mens Musk har nøyd seg med å sende en Tesla ut i verdensrommet.

De har ganske enkelt for mye penger, og vil gjøre noe gøy, tror vi. Med cowboyhatt i verdensrommet. Det er lov!, skriver Hegnar.

Kvartalsrapporter

Ingen nye tall fra selskaper notert på Oslo Børs og Euronext Growth.

Øvrige utenlandske (etter USA-børsenes stengetid):

Lockhead Martin, Ryanair, Tesla

Makrotall