Dette bør du vite før mandagens handel

Av førhandelen til IG Trading går det mot en nedgang på 0,33 prosent fra start på Oslo Børs. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror også det er nedgang i vente, og spår en nedgang på 0,1 prosent, eller innenfor prosentintervallet [-0,3, 0,1].

Olje

Oljeprisen går ned mandag morgen. Verdien av et fat nordsjøolje Brent faller 1,44 prosent til 73,12 dollar fatet. WTI-oljen faller 1,36 prosent til 71,09 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 72,38 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

– Forrige mandags panikk over deltavarianten og dens innvirkning på gjeninnhentingen av oljeetterspørselen var slutt i midten av forrige uke. Men selve frykten for varianten fortsetter å henge i luften, og kan forhindre at oljeprisen stiger til nye høyder, sier administrerende direktør Vandana Hari i Vanda Insights til S&P Global Platts, ifølge TDN Direkt.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,22 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,26 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 2,18 prosent, mens Hang Seng slankes med 2,91 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,48 prosent, Sensex i India stiger 0,11 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,031 prosent. Straits Times i Singapore faller med 0,54 prosent.

Wall Street

På fredag endte de tre ledende børsindeksene fra USA med oppgang. S&P 500-indeksen stengte opp 1 prosent, til 4.411. Teknologiindeksen Nasdaq Composite klatret 1 prosent, til 14.836. Dow Jones steg 0,7 prosent, til 35.061.

Det er første gang Dow Jones bryter gjennom 35.000-taket.

Klokken 16.00 kommer tallene for nyboligsalg for juni i USA. Klokken 16.30 kommer Dallas Fed-indeksen.

Lockhead Martin, Ryanair og Tesla.

Oslo Børs

Ingen selskaper notert på Oslo Børs eller Euronext Growth slipper mandag tall fra andre kvartal.

Fredag endte hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,05 prosent til 1.131,88.

Scatec leverte fredag svakere kvartalstall enn ventet. Aksjen var i fritt fall hele dagen, og stengte ned med over 16 prosent. Grunnet de voldsomme kursbevegelsene ble det utløst handelsstands to ganger i løpet av den første halvtimen etter åpning.

Makrotall