Ser stor oppside i hjemmekontor-vinner

Zoom annonserte tidligere denne uken at de kjøper programvareselskapet Five9 til om lag 15 milliarder dollar. Ifølge Bank Of America vil oppkjøpet bidra til å sikre selskapets markedsposisjon som en av de ledende aktørene innenfor videokonferanser.

Analytiker Daniel Bartus skriver til CNBC at Zoom er en av bankens aksjefavoritter, og mener at oppkjøpet av Five9 vil skape store synergieffekter. Han beskriver det som en «gamechanger» for selskapets kommunikasjonsavdeling, og tror det vil bidra til å løfte aksjekursen.

– Sammen vil Zoom og Five9 være den sterkeste aktøren på markedet for videokonferanser og omhandlende programvare. Sammenslåingen styrker konkurranseevnen, og vil være positivt for begge parter, skriver Bartus i en kommentar.

Aksjen falt

Som en reaksjon til oppkjøpet falt aksjekursen. Samtidig er mye av fallet hentet inn før mandagens børsstart på Wall Street.

Bank Of America oppjusterer kursmålet i aksjen til 480 dollar pr. aksje, noe som innebærer 34 prosent oppside fra fredagens sluttkurs på 359,29 dollar. Dette kommer hovedsakelig på bakgrunn av oppkjøpet.

Zoom har opplevd kraftig vekst i antallet brukere etter at pandemien traff samfunnet og førte til en plutselig helomvending til hjemmekontor og videokonferanser. Aksjekursen har reagert positivt på dette, og er siden januar 2020 opp over 500 prosent.