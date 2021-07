Deutsche Bank ser 44 prosent oppside i klesgigant

Mandag oppgraderer Deutsche Bank Gap-aksjen til kjøp fra tidligere hold, og skriver til CNBC at selskapet viser stor forbedring på flere fronter. Analytiker Gabriella Carbone mener selskapet er i ferd med å tre frem som en vinner i en verden som beveger seg vekk fra en langvarig pandemi.

– Vi mener de volatile tidene i GAP tilhører fortiden, og vi tror selskapet kommer til å oppleve en store marginforbedringer fremover, hovedsakelig drevet av kostnadskutt de nå har gjennomført. Samtidig har de måttet holde mange av de fysiske butikkene stengt under corona-pandemien, så vi forventer en stor salgsøkning nå som samfunnet gjenåpnes, skriver Carbone.

Tilbake på skolen

Deutsche Bank skriver videre at selskapet opplever stor vekst i salg av barneklær, og at dette har ført til økte inntekter. De mener også at veksten vil fortsette når foreldre går til innkjøp av nye klær når skoler omsider åpner for fullt.

Med dette grunnlaget oppjusterer banken kursmålet til 42 dollar fra tidligere 38 dollar. Dette innebærer en oppside på 44 prosent fra fredagens sluttkurs på 29,12 dollar. Aksjen har vært en børsvinner så langt i år, og er siden 1. januar 2021 opp 54 prosent.

GAP Amerikansk forhandler av klær og tilbehør

Notert på New York Stock Exchange

Markedsverdi på 10,7 milliarder dollar