Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs foreløpig ned 0,2 prosent.

Analytiker i Nordnet, Roger Berntsen, tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [0,0, 0,4].

Asia

Hang Seng er ned 1 prosent for dagen, mens Shanghai Composite i Kina er flat.

I Japan stiger Nikkei 0,5 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,8 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,7 prosent, Sensex i India er opp 0,3 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,6 prosent. Straits Times i Singapore styrkes med 0,5 prosent.

Olje

Tirsdag morgen omsettes Brent-oljen for 74,82 dollar pr. fat, flatt for dagen. WTI-oljen er også flat, på 72,13 dollar pr. fat.

Til sammenlikning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 74,35 dollar ved børsslutt mandag, som innebærer en oppgang på 0,22 prosent i løpet av dagen.

Wall Street

Etter å ha åpnet i rødt, endte alle de toneangivende indeksene på Wall Street i grønt mandag.

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,24 prosent

Industriindeksen Dow Jones steg 0,24 prosent.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, steg 0,03 prosent.

Tesla knuste forventningene da selskapet rapporterte kvartalstall etter stengetid på Wall Street mandag. I etterhandelen steg Tesla rundt 6 prosent.

Oslo Børs

Ved børsslutt mandag sto hovedindeksen i 1.137,580 poeng, opp 0,5 prosent. Dette kom etter en svak åpning der hovedindeksen var ned 0,6 prosent etter bare fem minutters handel.

Av aksjene som hadde en tung dag på børsen kom Seadrill desidert verst ut. Fredriksen-selskapet sank 51,61 prosent til 3 kroner etter at handelen ble stoppet flere ganger i løpet av dagen. Nedgangen kommer etter at SEB uttalte at de mener aksjen kommer til å være verdt 25 øre.

Kryptovaluta

Etter rykter mandag om at den amerikanske giganten Amazon vil begynne å akseptere Bitcoin som betalingsmiddel, fikk kryptovaluta seg en opptur. Tirsdag morgen er dog flere av valutaene ned fra mandagens vekst.

Bitcoin omsettes for 37.229 dollar, ned 6,9 prosent. Ethereum er de siste 24 timene ned 8,1 prosent, mens XRP er ned 6,5 prosent prosent.