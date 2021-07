Det har blitt kjent at sjef for fusjoner og oppkjøp Kristoffer Formo har kjøpt 3.367,935 aksjer i selskapet. Dette ble gjort til en kurs på syv kroner per aksje.

Etter transaksjonen eier Formo 3.580,957 aksjer i selskapet, som med dagens aksjekurs på 7,2 kroner tilsvarer en verdi på nesten 26 millioner kroner.