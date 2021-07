Kalera er notert på Euronext Growth, og driver med teknologidrevet vertikalt landbruk. Selskapet annonserer nå at de ønsker å presentere Andrea M. Weiss som forslag til nytt styremedlem.

Det forventes at Weiss vil ha ansvar for selskapets styringskomité, og være ansvarlig for aktiviteter relatert til styrets sammensetning og eierstyring.

Weiss har bakgrunn som gründer av konsulentselskapet O Alliance, samt styreverv som i Guess og Disney.