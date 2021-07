Det rapporteres onsdag formiddag om at selskapet Trytwo, som eies av partner Mikael Hammarin, har solgt 2.710 aksjer i selskapet til en kurs på 9,03 kroner per aksje. Dette kommer etter at Hammarin kjøpte samme antall aksjer i går 27. juli for 11 kroner per aksje.

Hammarins aksjebeholdning er dermed uendret.