Nye signaler tyder på nedtrapping

TDN Direkt skriver at ifølge en Nordea-rapport er det konsensus rundt at det ikke vil kommuniseres nye beslutninger rundt kveldens mellommøte i FOMC (Federal Open Market Comitee). Allikevel kan teknisk data tyde på at sentralbanken har begynt å sikte seg mot nedtrapping.

For øyeblikket er den effektive Federal Funds-renten på 10 basispunkter, som fortsatt er 2,5 prosent lavere enn «midtpunktet». det skrives at FED trolig ønsker å holde renten i nærheten av midtpunktet. De skriver også at FED sannsynligvis vil fortsette å kjøpe statspapirer i samme tempo som før.

Videre skriver TDN at til tross for at rammen for verdipapirkjøp vil forbli den samme, er det tekniske endringer i FEDs portefølje som kan tyde på at sentralbanken er i gang med en tidligere nedtrappingsprosess enn ventet.

Inflasjon og valuta

Det blir også tydeliggjort at når det kommer til kommunikasjon rundt inflasjon vil sentralbanksjef Jerome Powell under kveldens pressekonferanse fortsette å si at den er midlertidig. Den amerikanske inflasjonen har nylig vært urovekkende høy, og den amerikanske konsumprisindeksen steg med hele 5,4 prosent juni.

I valutamarkedet kommenteres det at dollaren er flat mot de fleste G10 valutaene, som er de ti mest omsatte valutaene i verden. Imidlertid presiseres det at dollaren kan begynne å styrke seg dersom komiteen under kveldens møte anerkjenner den økende inflasjonen.