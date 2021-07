Burger-gigant slår forventningene

Onsdag ettermiddag har McDonalds offentliggjort tall for andre kvartal.

Inntekt per aksje falt inn på 2,37 dollar, mens analytikere forventet en inntekt per aksje på 2,11 dollar. Samtidig endte omsetningen på 5.89 milliarder dollar, mens det på forhånd var forventet en omsetning på 5.6 milliarder dollar.

Videre rapporteres det om en netto inntekt på 2.22 milliarder dollar, som er en sterk oppgang fra 483 millioner i andre kvartal 2020. Under denne perioden var imidlertid flere at kjedens restauranter steng som følge av corona-pandemien.

Digitale salg

under pandemien gjorde selskapet en stor omstilling til digitale salg, noe de ønsker å fortsette med. Samtidig lanserte de sitt lojalitetsprogram tidlig i juli, som er en app-basert ordning som lar deg samle poeng for å senere kunne kjøpe mat for dem. Etter litt under en måned har allerede 12 millioner kunder begynt å benytte tjenesten.

Restaurantkjeden har også opplevd sterk vekst utenfor USA: I England og Frankrike har salget økt med 75 prosent sammenliknet med andre kvartal 2020. Ander store markeder som Brasil og Japan opplevde også stor vekst, der selskapet avslutter med å si at gjenåpningen av samfunnet trolig er den største driveren bak denne veksten.