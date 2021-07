Equinors konsernsjef kjøper aksjer etter kvartalspresentasjon

Onsdag formiddag presenterte Equinor sine kvartalstall, noe som har sendt aksjen ned 1,5 prosent til 173,52 kroner.

- Vi leverer et sterkt resultat i andre kvartal, uttale konsernsjef Anders Opedal i forbindelse med kvartalstallene.

Opedal har brukt dagen til å kjøpe 2.900 aksjer i Equinor til en snittkurs på 174,21 kroner stykket, tilsvarende 505.000 kroner.

I andre kvartal 2021 hadde Equinor inntekter på 17,46 milliarder dollar, opp fra 16,13 milliarder dollar i samme periode i 2020. Oljegiganten fikk et driftsresultat på 5,3 milliarder dollar, mot et negativt driftsresultat på 472 millioner dollar for et år siden.