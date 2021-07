Ever Given har endelig ankommet hjemhavnen

Ever Given har torsdag lagt til kai i Nederland, etter å i flere måneder ha blitt nektet å dra videre fra Egypt etter at det gigantiske containerskipet satt seg bom fast i Suezkanalen.

Det melder Wall Street Journal torsdag.

I slutten av mars seilte fartøyet på grunn i kanalen, og ble liggende sidelengs og blokkere begge retninger i kanalen som står for 13 prosent av verdens sjøbårne handel.

Etter tre dager fikk bergingsmannskaper endelig dratt skipet løs, som ble ankret opp i en sjø lenger oppe i kanalen. Her ble skipet liggende mens det ble gjort undersøkelser av hva som hendte, og hvem som har skyldspørsmålet.

Først 7. juli fikk skipet seile videre, og torsdag, flere måneder etter hendelsen, har skipet ankommet hjemhavnen i Rotterdam, hvor det kan losse av containerne. Skipet skal blant annet være lastet med både møbler fra Ikea, Tommy Hilfiger- og Calvin Klein-klær og Nike-sko.

Det er enda ikke kjent hva som forårsaket grunnstøtingen.

Egypt har krevd kompensasjon på 900 millioner dollar, tilsvarende åtte milliarder kroner, som bot for hendelsen. Kravet ble senere senket til 550 millioner dollar, eller 4,7 milliarder kroner, men det er ikke kjent om skipets eiere har betalt summen.