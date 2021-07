Oljefondet tapte over 170 millioner kroner etter Nikola-tiltale

Trevor Milton, som grunnla Nikola, har fått bedrageritiltalen da han skal ha feilinformert investorer, skriver E24.

Ved åpning på Wall Street stupte aksjen til selskapet. Blant aksjonærene til Nikola er det norske Oljefondet og hydrogenselskapet Nel, som begge får flere millioner i papirtap etter tiltalen.

Oljefondets hadde 16,9 millioner aksjer i Nikola, ifølge aksjonærlister fra Bloomberg. Dette tilsvarer en posisjon på nær to milliarder kroner, men denne har i ettermiddag blitt påført et papirtap på over 173 millioner norske kroner.

