Nel har tapt 11,7 millioner på tre timer

Nel-partner Nikola stuper på børs torsdag etter at Nikolas grunnlegger, Trevor Milton, er tiltalt for bedrageri og siktet for svindel på tre punkter av føderale myndigheter.

Allerede i september i fjor kom det anklager fra Hindenburg Research om falske påstander fra Milton. I rapporten beskrev Hindenburg Nikola som «en intrikat svindel bygget på dusinvis av løgner»

I sine anklager oppga Hindenburg blant annet at Nikola skal ha jukset med lanseringsvideoen av sin hydrogenlastebil.

Hydrogenselskapet Nel har i lang tid vært partner med lastebilprodusenten og hadde ved utgangen av første kvartal over 1,1 millioner aksjer i Nikola.

I skrivende stund har Nikola falt 9,06 prosent på torsdag. Dermed har Nels aksjer i Nikola tapt seg med rundt 11,7 millioner i verdi på tre timer.

Nel-sjef Jon André Løkke sa tidligere torsdag til E24 at han ikke hadde noen kommentar til siktelsen, men han påpekte at Milton har vært ute av selskapet i lengre tid.

Oljefondet er aksjonær i Nikola og har tapt rundt 170 millioner kroner så langt på Nikola-stupet.

Flere aktører har over lengre tid spekulert i kursfall for Nel-aksjen , og Finanstilsynets shortregister viser at Nel har en short-andel på 7,05 prosent.