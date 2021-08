Analytikerfavorittene som skal til værs – over 100 prosent oppside

Mandag skriver Goldman Sachs til CNBC at de har tatt opp dekning av flere aksjer, og har satt sammen en liste over aksjene de mener at har mest oppsidepotensiale. Listen inneholder selskaper i alt fra klesindustri til helseteknologi, og noen av aksjene har et kursmål som tilsvarer en oppside på over 100 prosent.

Helse og merkeklær

På listen finner vi flere helseselskaper, deriblant kreftforskningsselskapet Ambrx Biopharma, som er notert på New York-børsen. Ifølge Goldman Sachs har selskapet en unik platform-teknologi og gode samarbeid, som gjør de til en het doblingskandidat.

Klesgiganten Ralph Lauren får også en kjøpsanbefaling. Under corona-pandemien har selskapets nettsalg vokst kraftig, og banken forventer at salget vil øke nå som fysiske butikker åpner opp i større grad.





Teknologi og media

Teknologiselskaper er tungt representert på listen over anbefalinger.

En av favorittene er TaskUs, som driver med konsulenttjenester for kundestøtte til teknologiselskaper, eksempelvis hjemmekontor-vinneren Zoom. – Vi mener selskapet har et stort potensial, og ser en oppside på over 88 prosent, skriver banken til CNBC.

Videre har arrangementselskapet Live Nation fått mye oppmerksomhet av analytikere, og Goldman Sachs er positive. De forventer et stor oppsving i arrangement-industrien etter pandemien, og tror ordreboken til selskapet vil fylles opp når konserter og idrettsarrangementer omsider åpner igjen.

Listen

Den fulle listen inneholder hele 16 aksjer, der oppsideestimatet til de ulike aksjene ligger mellom 21 og 149 prosent.