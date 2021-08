– Vi kan komme til å få en korreksjon i sommer

Minerd utrykker i et intervju med CNBC stor bekymring for oppblomstringen av delta-varianten av coronaviruset, og tror dette kan få store konsekvenser for aksjemarkedet.

– Med en ny bølge av smittetilfeller, vil myndigheter enten reagere raskt og stenge ned økonomien, eller bruke tid å stenge ned når det har kommet til et kritisk punkt. Alt i alt vil dette være et faresignal for aksjemarkedet, så jeg tror det er på tide å selge, skriver Minerd.

Sommer-korreksjon

Investeringsdirektøren vedlegger at noen områder og land sannsynligvis vil holde åpent mens andre vil stenge ned. Han mener dog at uavhengig av om en ny lockdown er utbredt eller kun holder seg noe steder, vil det påvirke inntjeningsveksten for mange selskaper.

– Hvis ikke aksjer hadde vært like høyt priset som det de er, ville jeg ikke vært i nærheten av så bekymret. Høye verdsettelser gjør fallhøyden stor, og jeg mener at spredningen av delta-varianten kan gjøre at vi får en korreksjon i løpet av sommeren, skriver Minerd.

Videre mener Minerd at en korreksjon kan være en ypperlig mulighet til å kjøpe aksjer på salg. – En 10-20 prosents korreksjon kan være smertefullt, men jeg er helt klar på at det ville vært en fantastisk kjøpsmulighet, avslutter Minerd.