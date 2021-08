Sterkt kvartal for øl-gigant

Heineken kunne i sin kvartalsrapport annonsere en dobling av inntektene i første halvdel av 2021 sammenliknet med samme tidsperiode i fjor. Administrerende direktør Dolf van den Brink skriver til Reuters at selskapet er glad for å kunne presentere et godt resultat, men at de holder estimatene for 2021 under det som var tilfellet før pandemien.

Stigende varekostnader, spesielt på sukker og aluminium, vil etter estimatene påvirke selskapet fra og med andre halvår 2021, og vil kunne ha stor betydning for lønnsomheten i 2022, skriver selskapet.





Asia-trøbbel

I rapporten vedlegges det også at selskapet forventer at usikkerheten rundt coronaviruset vil kunne være spesielt utslagsgivende i Asia.

– I motsetning til fjoråret ser vi en signifikant påvirkning på forretningen i Sørøst-Asia. I Vietnam, som er et av våre mest konsistente markeder, er alt stengt ned på grunn av pandemien. Det samme gjelder i Malaysia og Indonesia, skriver Brink til Reuters.





Markedet var fornøyd

Heineken-aksjen steg 2 prosent i førhandelen på Amsterdam-børsen, og er opp 1 prosent så langt i dag til en kurs på 99,16 euro.

Selskapet skriver at de har hatt som mål i styrke egenkapitalen med to milliarder euro innen 2023, og at de regner med å klare dette innen året er omme.

Driftsinntektene til selskapet endte på 1.63 milliarder euro, som lå godt overforventningene på 1.22 milliarder euro.

Så langt i år er aksjen opp 9,36 prosent, til en kurs på 99,56 euro.