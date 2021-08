Anbefaler kjøp i kleskjempe – 38 prosent oppside

Ifølge Stifel er trange olabukser på vei ut av moten, mens dongeribukser er på vei opp. Dette mener de vil være en kursdriver for Levi's.

– Vi forventer en flerårig trend for dongeribukser. Levi's har vært ledende innenfor denne overgangen, og konsumenter identifiserer seg i større og større grad med merkevaren, skriver analytikere Peter McGoldrick og Jim Duffy i Stifel til CNBC.

Analytikerne skriver videre at den nye dongeri-trenden gir Levi's-aksjen et sterkere momentum. Kombinert med vekst i selskapets internasjonale virksomhet mener de selskapet vil oppleve bedre marginer og økte inntekter.

Ledelse

McGoldrick og Duffy mener også selskapet har en god ledelse, som utmerker seg ved å fokusere på bærekraft. De påpeker at yngre kunder ser på bærekraft som et kriterium når de velger klesmerker, og at Levi's fyller alle etiske krav.

Stifel har nylig tatt opp dekning av aksjen, og opererer med et kursmål på 38 dollar, som innebærer en oppside på 38 prosent.

Så langt i år har aksjen vært en av vinnerne i klesindustrien. Med fredagens sluttkurs på 27,52 dollar er aksjen opp 37 prosent så langt i år.