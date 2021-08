Aker Energy gjør fremskritt i Ghana

Regjeringen i Ghana har søkt om lån fra parlamentet til en verdi av 1,65 milliarder dollar for å fremskynde utvinningen av olje- og gassfelt i landet, skriver TDN Direkt tirsdag.

Ghana estimerer at de vil trenge om lag 1,3 milliarder dollar for å ta over en eierandel på 37 prosent i Deep Water Tano, der Aker Energy er operatør. Denne ønskede investeringen kommer etter at ExxonMobile trakk seg ut av prosjektet i mai.

Videre skriver TDN at Aker Energy er i dialog med myndighetene om å kutte kostnader på Pecan. Ghanas finansminister Ken Ofori-Atta advarte forrige uke om at landet kan stå igjen med strandede eiendeler, dersom det ikke fremskynder leting etter olje og gass før den potensielle overgangen til fornybar energi.