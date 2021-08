– Disse ti aksjene burde du eie i august

JPMorgan har kommet ut med sine toppvalg for aksjer i august. Banken skriver til CNBC at listen er sammensatt av diversifiserte aksjevalg, og det er brukt ulike strategier for å komme fram til valgene.

Alle aksjene har en overvekt-rating, og banken vedlegger at listen omfatter aksjer som de tror kommer til å prestere godt på både kort og mellomlang sikt.

Listen

Den aktuelle anbefalingslisten inneholder i alt 10 aksjer, med alt fra film til fly.

KJØPSANBEFALINGER Aksje Anbefaling Cenovus Energy Kjøp Fortive Kjøp Dell Technologies Kjøp State Street Kjøp US Bank Kjøp Alaska Air Group Kjøp Raytheron Technologies Kjøp Target Kjøp Danather Kjøp Walt Disney Kjøp

JPMorgan argumenterer for at Cenovus og Fortive viser et stort potensiale for inntektsøkning, og har en god kontantstrøm. Banken oppjusterte nylig kursmålet i Fortive til 90 dollar, som med mandagens sluttkurs innebærer en oppside på 23 prosent.

De vedlegger også at de to finansaksjene på listen, US Bank og State Street, er to av aksjene de tror vil gjøre det bra på kort sikt. De mener banker kommer til å nyte godt av økt konsum i kjølevannet av pandemien, og mener de to bankene på listen vil komme særdeles godt ut.