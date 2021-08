Dette var den mest solgte aksjen blant Nordnet-kunder i juli

Nordnet er en populær bank og handelsplattform for aksjehandel blant mange nordmenn og småaksjonærer. Tall fra Nordnet viste at deres kunder nettokjøpte aksjer for over 519 millioner kroner i juli.

Kahoot troner igjen på toppen av listen over de mest kjøpte aksjene med et nettokjøp på 191 millioner. I starten av måneden skuffet selskapet med sine kvartalstall og stupende organisk vekst. Aksjen falt over 20 prosent samme dag som rapporteringen. Jan Haudemann Andersen kvittet seg med Kahoot-aksjer for 12 millioner i juni forkant av rapporteringen, og Eilert Hanoa og Softbank har kjøpt seg opp etter rapporteringen. Så langt i år har bekymringer for lavere vekst og høy prising barbert bort 60 prosent av børsverdien til Kahoot.

Verdiaksjer som Orkla og Aker var også svært populære blant Nordnet-kundene og havner på andre og tredjeplass på listen over mest kjøpte. Orkla aksjen falt markant til tross for å øke driftsinntektene økte med 6 prosent. Markedene forventet mer, men Nordnet-kundene benyttet seg av kursreaksjonen til å fortsette å kjøpe seg opp i aksjen etter kvartalsrapporteringen.

Børsraketten MPC Container Ships fortsetter å være den mest omsatte aksjen i juli med en omsetning på 1,22 milliarder. Stor etterspørsel etter varer og tjenester i kombinasjon med få containere tilgjengelig har gjort at selskapet hanker inn på eventyrlige rater. Dette har bidratt til en kraftig kursoppgang i selskapet så langt i år.

Telenor topper salgslisten med et netto salg på 105 millioner kroner. I juli valgte Telenor å selge Myanmar-virksomheten. Asia-satsningen har vært et stort kostnadssluk og den forverrede utviklingen i landet var en av grunnene til salget.

Aksjekursen til Norsk Hydro har hatt positiv medvind i år, men tar andreplassen på salgslisten med et netto salg på 61,5 millioner kroner. Dette til tross for at markedsutsiktene for at markedsutsiktene ser lovende ut for selskapet.