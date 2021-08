Hedgefondforvalter steiler etter «idiot»-anklage: – Disse aksjene er en viktig del av enhver portefølje

– Ikke vær en idiot, sa B. Riley Securities strateg Mark Grant for bare noen dager siden om investorer som ønsker å kjøpe kinesiske aksjer.

Det får Ray Dalio, grunnlegger av verdens største hedgefondfond Bridgewater Associates, til å steile.

I et LinkedIn-innlegg lar han sine lesere få et innblikk i sitt syn på saken.

– For å forstå hva som skjer i Kina må du forstå at Kina er et statskapitalistisk samfunn. De ønsker å gjøre det som er fellesskapets beste og da vil de ikke la skjebnen til rike kapitalister stå i veien for det de mener er av befolkningens interesser, sier Ray Dalio.

Han kommer samtidig med en advarsel til kapitalister i det kinesiske systemet.

– Kapitalister og aksjonærer må forstå sine underordnede posisjoner i systemet, ellers vil de måtte lide konsekvensene av sine feil.

– Viktige del av porteføljen

Dalios kommentar kommer etter kinesiske myndigheter har gått til angrep på flere store kinesiske selskaper som Didi Global og Jack Mas Alibaba, som ble presset til omstrukturering, etter de mener at selskapene har for mye makt.

Når det gjelder investering har imidlertid Dalio et ganske annet syn.

– Både amerikanske og kinesiske markeder har muligheter og risikoer og vil mest sannsynlig konkurrere med hverandre og diversifisere hverandre. Derfor bør aksjene i begge markedene vurderes som en viktig del av enhver portefølje, sier hedgefondforvalteren.

Shanghai Composite og Hang Seng har tatt seg opp etter noen trøblete uker. Hong Kong-indeksen er 16 prosent lavere enn høydepunktet i februar.

Alibaba legger frem tall for andre kvartal i dag tirsdag.