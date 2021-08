Ser stor oppside i digitalt finansselskap

Ifølge Cowen har Square gjort en smart valg med å etablere seg i den såkalte «kjøp nå, betal senere»-industrien.

Selskapet annonserte ifølge CNBC på søndag at de vil kjøpe opp betalingsselskapet AfterPay for 29 milliarder dollar, noe som førte til en kursfest på mandag der aksjen hoppet over 10 prosent på New York-børsen.

Mener aksjen har mer å gå på

En gruppe Cowen-analytikere ledet av tech-analytikeren George Mihalos mener at til tross for mandagens kraftige oppgang har aksjen mer å gå på, og anbefaler kjøp.

– Square har vokst kraftig i det siste, og vi mener kjøpet av AfterPay åpner mange nye dører for vekst i et marked som er i sterk utvikling, skriver Mihalos til CNBC.

SQUARE Amerikansk selskap som tilbyr digitale finansielle tjenester

Omsatte for 9.5 milliarder dollar i 2020

Ble grunnlagt av Jack Dorsey og Jim McKelvey i 2009 i San Fransisco





Videre estimerer analytikerne en marginvekst på 30 prosent i de kommende årene. Dette estimatet tar imidlertid selskapets bitcoin-investering ute av vurdering, da de mener dette er «umulig» å spå.

Pen oppside

Cowen oppjusterte nylig kursmålet i aksjen til 343 dollar per aksje. Etter mandagens opptur står kursen i 272,38 dollar, som innebærer at investeringsbanken ser en oppside på 26 prosent i aksjen.

Så langt i år har aksjen gjort det vesentlig bedre enn resten av markedet. Kursen er opp 25 prosent så langt i år, altså 7 prosent over den aktuelle S&P 500-indeksen.