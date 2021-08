Berntsen spår opptur på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,45 prosent i 07.30-tiden onsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,7, eller innenfor intervallet [0,5,0,9] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,29 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,41 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,56 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 1,57 prosent, og Kospi i Sør-Korea styrkes 1,26 prosent.

I India er Sensex opp 0,81 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,31 prosent, og Straits Times i Singapore legger på seg 0,93 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,29 prosent til 72,44 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,34 prosent til 70,42 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 71,93 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

USA

Etter en rød mandag, endte børsen i New York opp tirsdag kveld. S&P 500 steg 0,82 prosent til 4.423,15, Dow Jones endte opp 0,8 prosent til 35.116,40, mens Nasdaq økte med 0,55 prosent, til 14.761,29.

S&P 500-indeksen, full av landets største børsnoterte selskap, satt dermed ny all-time-high.

Alle sektorene endte opp bortsett fra «communication svs», som falt med 0,19 prosent. Dagens største sektorbevegelse var i energisektoren, med en økning på 1,83 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs holdt seg for det meste i grønt i løpet av dagen, men snudde ned mot stengetid til en nedgang på 0,1 prosent til 1.141,9 poeng.

Rett før stengetid på børsen meldte medtech-selskapet Lifecare i en børsmelding at Det europeiske patentkontoret har besluttet å gi Lifecare et nytt patent på et oppdatert sensormålingssystem. Aksjen steg umiddelbart tosifret til over 13 prosent, hvor det så ble en automatisk pause i handelen. Kursen endte opp 15,0 prosent.

Biofish hadde sin første dag på børs, der aksjen falt 18,5 prosent mot tegningskursen til 18,51 kroner. Selskapet hentet i juli 150,5 millioner kroner i en emisjon.