Flagger i biometri-selskap

Onsdag rapporteres det om at Norus har kjøpt 250.000 aksjer i Biometri-selskapet Next Biometrics, skriver TDN Direkt.

Etter kjøpet eier selskapene Norcus, Edgewater og Hans Herman Horn en samlet beholdning på 4.725.000 aksjer, noe som overstiger flaggegrensen på fem prosent.

Dette kommer etter at kjendisinvestoren Torstein Tvenge flagget over fem prosent, noe som sendte aksjen opp over 12 prosent.

Ifølge Kapital har Torstein Tvenge en formue på om lag 14 milliarder kroner, som gjør han til Norges 13. rikeste mann.