Dette skjer i dag – torsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Den 24 år gamle regnskapsstudenten Ann Marie Tabelon Olsen er nå 13. største aksjonær i Next Biometrics. Siden april har hun hamstret aksjer verdt 10 millioner kroner.

På aksjonærlisten i Next har hun selskap av Haakon Sæter, Torstein Tvenge og Hans Herman Horn.

Horn har nylig kjøpt seg opp forbi 5 prosent. Han mener selskapets produkter er vanvittig bra, og tror aksjen er verdt 50 til 60 kroner. Onsdag endte den på 9 kroner.

Analytikere ser i snitt en oppside på 11,7 prosent for aksjene på OBX-indeksen ved Oslo Børs. Det er betydelig lavere enn for Oslo Børs som helhet.

For alle selskapene på Oslo Børs med dekning blant fire analytikere eller flere, er oppsiden på nærmere 26 prosent.

Børsboomen i Nordic Semiconductor og Vaccibody ga investor Edvin Austbø et fantastisk overskudd i 2020.

Investeringsselskapet Aldens resultat før skatt var på rekordhøye 320 millioner kroner.

Nordic Semi-kursen har fortsatt himmelferden i år. Ved årsskiftet sto aksjen i 138 kroner, nå handles den til 296 kroner. Og Austbø eier stadig 2,4 millioner aksjer i selskapet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Elisabeth Grieg, som slett ikke liker Gustav Witzøe.

Til DN sier hun at hun i alle fall ikke skal flytte noen steder, og at det er en del av samfunns- kontrakten at næringslivseiere også skal bidra i form av skatter og avgifter til staten.

Gustav Witzøe og familieselskapet SalMar betalte en halv milliard kroner i selskapsskatt i fjor. Det er et pent bidrag det også, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

Elliptic Laboratories, Lifecare

Makro:

Nederland: KPI juni, kl. 06.30

Tyskland: Industriordrer juni, kl. 08.00

Frankrike: Industriproduksjon juni, kl. 08.45

Tyskland: VDMA maskinordrer juni, kl. 10.00

UK: Rentebeslutning, kl. 13.00

USA: Challenger varselsstatistikk juli, kl. 13.30

USA: Handelsbalanse juni, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Norwegian: Trafikktall juli, kl. 08.00

Finnair: Trafikktall juli, kl. 08.00

Utenlandske:

Glencore, Lufthansa, Novo Nordisk

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå