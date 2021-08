Onsdag kveld la rederiet Genco Shipping & Trading frem sin kvartalsrapport. Der presenterte de en profitt på 32 millioner dollar i 2020s tredje kvartal. Det er en oppgang fra tredje kvartal i 2019, hvor selskapet gikk med et underskudd på 18,2 millioner dollar, ifølge TDN Direkt.

Omsetningen i løpet av kvartalet var på 121 millioner dollar, en oppgang fra 74 dollar i samme kvartal året før.

Rederiets styre har besluttet å utbetale et kvartalsvis utbytte på 0,10 dollar per aksje.

I kvartalet var gjennomsnittlige TCE-rater for selskapets flåte på 23.137 dollar per dag. Capesize-flåten hadde en TCE-rate på 23.760 dollar per dag.

For tredje kvartal har Genco sluttet 66 prosent av de tilgjengelige capesize-dagene til en rate på 31.304 dollar pr dag.