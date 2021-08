Spetalen-favoritt inngår avtale med havnen i Rotterdam

Avtalen innebærer at Horisont Energi og Port of Rotterdam skal utforske et samarbeid om å transportere blå ammoniakk, produsert i Nord-Norge, fra naturgass med fangst og lagring av karbon, til havnen i Rotterdam, hvor den vil bli mottatt for videre distribusjon for å dekke forventet etterspørsel i Nordvest-Europa, ifølge en melding.

En endelig investeringsbeslutning for produksjon av blå ammoniakk ved Barents Blue-prosjektet forventes mot slutten av 2022. Blå ammoniakk kan transporteres til Rotterdam innen 2025. Når Barents Blue er i drift, vil anlegget ha en produksjonskapasitet på 3000 tonn ammoniakk per dag, eller 1 million tonn per år.

Ammoniakk er en meget effektiv hydrogentransportør. Det består av tre hydrogenatomer og et nitrogenatom. Dermed er stoffet karbonfritt, og anses som en av de mest lovende drivstoffene for dekarbonisering av skipsindustrien. I tillegg er det en sentral industrigass i gjødsel- og kjemikaliesektoren på verdensbasis.

Omtrent 13 prosent av det totale energibehovet i Europa kommer til EU via Rotterdam-havnen.

Spetalen-favoritt

Øystein Stray Spetalen er en av de største aksjonærene i Horisont Energi.

Saga Pure, der investoren eier over 40 prosent, er tredje størst med 11,62 prosent eierandel, mens han gjennom Tycoon Industrier har 5,39 prosent i Horisont Energi. Toppsjef og gründer Eidesen er størst med 32,33 prosent gjennom sitt Føniks Innovasjon.

Selskapet ble notert på Euronext Growth i slutten av januar.