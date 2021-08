Roger Berntsen: – Det skremte investorene

Onsdag falt Dow Jones-indeksen 0,9 prosent mens S&P 500 gikk ned 0,5 prosent. Nasdaq-indeksen kunne vise til en oppgang på beskjedne 0,1 prosent.

En dårlig miks

«Svake jobbtall, skuffende resultater, samt stigende smittetall var det som skremte investorene», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Antall sysselsatte i privat sektor i USA steg med 330.000 personer. Det var langt lavere enn den ventede oppgangen i sysselsettingen på 695.000 personer, i følge Trading Economics. Både i mai og juni var oppgangen over konsensus.

ADPs sysselsettingstall anses som en indikator for hva den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet kan komme til å vise. Den offentliggjøres på fredag.

«Enn så lenge er jobbmarkedet i USA et stykke unna nivåene fra før pandemien. Derfor har Fed, den amerikanske sentralbanken, sagt at de ikke har noen hastverk med å sette opp styringsrenten (Fed Funds Rate)», skriver Berntsen.

General Motors var en av selskapene som preget onsdagens handel på New York-børsen etter at bilgiganten leverte svake tall for andre kvartal. I løpet av dagen stupte GM-aksjen nesten 9 prosent. Det gikk betydelig bedre med vaksineselskapet Moderna som klatret 8,4 prosent.

Asia

Nyhetsbildet i Asia preges fortsatt av covid-19 situasjonen grunnet stigende smittetall verden over.

«Når det er sagt, kinesiske myndigheters kamp mot teknologisektoren er fremdeles det største temaet blant investorene», understreker Berntsen.