Nordnet-analytiker spår Oslo Børs opp

Seadrill -aksjen gjorde et hopp på 26,9 prosent etter selskapet fikk ny kontrakt i Canada . Krangelen mellom Seadrill og et amerikansk hedgefond om North Atlantic Drilling-riggene er fremdeles aktuell, der Seadrill mener kreditorene ikke kan tvinge gjennom et salg av riggene.

Nel fikk seg en knekk torsdag etter at SpareBank 1 Markets anbefalte å selge aksjen før kvartalsrapporten om to uker. Aksjen falt 7,7 prosent til 14,29 kroner, det laveste aksjen har vært priset til siden mai 2020. Hittil denne uken har aksjen falt totalt 17 prosent.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 2. kv.:

RAK Petroleum

Makro:

Norge: Kredittindikator, kl. 08.00

Japan: Forbrukerkonsum juni, kl. 01.30

Tyskland: Industriproduksjon juni, kl. 08.00

Sverige: Tjenesteprisindeks, kl. 09.30

Canada: Arbeidsmarkedsrapport, kl. 14.30

USA: Arbeidsmarkedsrapport, kl. 14.30

USA: Grossistpriser juni, kl. 16.00

Annet:

Astrocast: Første handelsdag på Euronext Growth

Axxis Geo Solutions: Ekstraordinær generalforsamling, Lysaker, kl. 10.00

SAS: Trafikktall juli, kl. 11.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)