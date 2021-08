– Det er fortsatt plenty av billige aksjer å plukke

Aksjeekspert og programleder for CNBCs aksjeprogram Mad Money, Jim Cramer, sier han ser plenty med billige aksjer som er verdt å kjøpe.

Og det til tross for at indeksene på Wall Street handles høyere enn noensinne og signalisererer overprising i deler av markedet.

– Glem galskapen rundt meme-aksjer som AMC, GameStop og nå sist Robinhood. Fokuser heller på aksjene som ikke har gjort noe og som selges for en slikk og ingenting. Det er mange flere av dem enn du tror, sier Cramer.

Walmart

Blant aksjene Cramer ser på som undervurderte er Walmart. Aksjen var faktisk ned hittil i år, fram til i går da den fikk en oppgradering av Wells Fargo.

– Selskapet viser fantastiske resultater og selges for en P/E på 24. Det er en markedsmultippel, hvilket betyr at den har samme verdisetting som gjennomsnittsaksjen i S&P 500, men den er alt annet enn gjennomsnittlig, sier Cramer.

Wells Fargo økte kursmålet til 165 dollar pr. aksje – 13 prosent høyere enn sluttkursen torsdag. Både meglerhuset og Cramer peker på at kundene nå sitter på flust med penger etter statsstøtte, og at oppgradering gir mening.

Ford

Ford handles til en P/E på rundt 8,5 ganger, og er ifølge Cramer relativt billig ettersom bilene praktisk talt flyr av hyllene i USA.

– Det forteller meg at omsetningsguidingen kan være for lav, ikke for høy, mener Cramer.

Han erkjenner at aksjen vil falle tungt i en ny resesjon, men tror ikke at økonomien vil ende opp der en gang til.

Cramer påpeker at Ford-aksjen for syv år siden kostet 18 dollar. Nå koster den 13,71. Han synes det er vanskelig å forstå at Ford ikke har produsert noe verdi siden den gang.

– De har nå en full elektrisk linje på vei, en raskt bedrende balanse og en plan for å stoppe produksjon i land som historisk har tapt seg.

– Når jeg tenker på nye Ford tenker jeg ikke på tap. Jeg tenker utsolgt, sier Cramer.

Nucor

Cramer ser også verdier i stålprodusent Nucor og omtaler aksjen som «absurd billig».

– Nucor er det best drevne stålselsapet på jorden, de tjener enorme summer akkurat nå, har en fabelaktig balanse og sunt utbytte.

Aksjen handles til en P/E på 5, men Cramer sier aksjen fremdeles vil være «latterlig billig» selv om resultatet blir halvert dersom deltavarianten sørger for en ny nedtur i økonomien.

Byggaksjer

Det er det samme med byggaksjer som Toll Brothers, Lennar, DR Horton og KB Home. Samtlige handles til en P/E på mellom seks og ni ganger.

– Aksjene priser inn en fremtid med langt høyere boliglånsrater og ingen kunder, men de tar ikke hensyn til etterspørselen for nye boliger som trengs etter pandemien og god gammeldags populasjonsvekst, sier Cramer.

Cramers veldedige organisasjon eier aksjer i Walmart, Ford og Nucor.