Resirkuleringsselskap gjør rokeringer i ledelsen

Agilyx, som driver med resirkuleringsteknologi for plast, skriver at finansdirektør Beatriz Malo de Molina fratrer fra stillingen.

Samtidig vil Malo de Molina ta stillingen som spesialrådgiver til administrerende direktør Tim Stedman, og bidra med strategiutvikling og andre administrative aktiviteter.

– Under perioden som finansdirektør har Beatriz forbedret selskapet signifikant, og bidratt til planlegging og gjennomføringen som kreves for å levere resultatene vi ønsker. Jeg vil takke Beatriz for hennes fantastiske lederskap og jeg ser fram til at hun kan bidra videre i selskapet, skriver Tim Stedman.

Ny direktør

Agilyx har utnevnt Russ Main som ny finansdirektør, som tidligere hadde stillingen fram til desember 2020.

– Vi ser frem til at Russ kommer tilbake til selskapet i denne rollen. Hans dybdekunnskap om forretningen, kundene og investorer er veldig verdifullt når vi skal fortsette å vokse, skriver Stedman.