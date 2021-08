Analytikere mener kursfesten er over i børsvinner

Investeringsbankene Oppenheimer og Piper Sandler tror at Moderna vil oppleve økte inntekter fremover, samtidig som de mener aksjen er altfor høyt priset, og spår kursfall.

– Vi liker teknologien og ledelsen i Moderna. Samtidig er aksjen priset vanvittig høyt, og våre inntektsestimater forsvarer ikke dagens aksjekurs, og spesielt ikke en videre kursoppgang, skriver analytikere Hartaj Singh og Justin Kim i Oppenheimer til CNBC.

Begge investeringsbankene nedjusterer kursmålet i aksjen, og Oppenheimer anbefaler salg mens Piper Sandler nedgraderer fra kjøp til nøytral.

Kvartalstall

Moderna kom med tall for andrekvartal torsdag 5. august, der inntektene knuste Wall Street-estimatene. Selskapene kunne melde om høye inntekter som følge av selskapets coronavaksine, samtidig som nye studier har vist at vaksinen beskytter bedre mot delta-varianten enn tidligere antatt.

De to investeringsbankene ble positivt overasket av andrekvartalsrapporten, og er enige om at selskapet vil fortsette å øke inntektene. Samtidig argumenterer de for at mye av dette allerede er priset inn i aksjen.

Aksjen

Kursen på Moderna-aksjen er opp nesten 300 prosent i år, til en kurs på 416,26 dollar. piper Sandler har et oppdatert kursmål 445 dollar på aksjen, mens Oppenheimer ikke oppgir noe kursmål til CNBC.

– Vi mener rett og slett at verdien av en fremtidig inntektsøkning allerede er priset inn inn i markedsverdien på 179 milliarder dollar, skriver Piper Sandler avslutningsvis.