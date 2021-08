Ser 50 prosent oppside i corona-taper

Investorer burde benytte seg av muligheten som har presentert seg nå som gjenåpningsaksjer har falt tilbake, skriver Citi til CNBC.

Den svært smittsomme delta-varianten av coronaviruset har vært et stort usikkerhetsmoment for reiseselskaper, noe som kan ha skremt investorer fra å kjøpe gjenåpningsaksjer. Carnival har vært et eksempel på dette, der aksjen er ned 13 prosent de siste tre månedene. Til sammenlikning har S&P 500-indeksen steget med 5,4 prosent.

– Etter den seneste aksjenedturen som vi mener kom på bakgrunn av delta-varianten, mener vi dagens kurs er veldig billig, skriver analytiker i Citi James Ainley.

Gjenåpning

Ainley erkjenner at resten av 2021 kan bli et tøft år for Carnival, men er svært positiv for 2022. Han argumenterer for at vaksinasjonsprosessen sannsynligvis vil være nærmest ferdig, og at verden omsider vil åpne for reiseaktiviteter igjen. I juli annonserte Carnival at de estimerer å ha oppnådd 75 prosent av kundevolumet av det de hadde før pandemien.

Ainley vedlegger også at webtrafikk rundt selskapet tyder på at etterspørselen etter cruisereiser er i sterk oppgang. Til tross for at det er risikabelt å gjøre prediksjoner rundt når samfunnet vil åpne for reising, er han komfortabel med å hevde at gjenåpningen vil tiltrå for fult i 2022.

Aksjen

Så langt i år er Carnival-aksjen opp fire prosent til en kurs på 22,55 dollar per aksje ved stengetid torsdag. Da corona-pandemien brøt ut falt aksjekursen kraftig, og sank fra 51 til 8,5 dollar.

Citi oppjusterte nylig kursmålet i aksjen til 34 dollar, som innebærer en oppside på 50 prosent.