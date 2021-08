Sjefstrateg Erik Bruce: – Bekymringen virker ikke stor i aksjemarkedet

Aksjemarkedet fortsetter oppgangen godt hjulpet av langt bedre inntjeningstall enn ventet, skriver Nordeas sjefstrateg, Erik Bruce, i en fersk rapport.

Han påpeker at de økonomiske nøkkeltallene også stort sett er sterke, og og bekymringen for økt virussmitte ikke virker stor i aksjemarkedet.

«Fornyet virusfrykt kan nok bremse den økonomiske gjeninnhentingen noe, men neppe hindre fortsatt sterk vekst», skriver Bruce.

Regionale forskjeller

De gode selskapsresultatene har gitt støtte til aksjemarkedene i både USA og Europa, men Nordea-strategen påpeker har det har vært store regionale forskjeller i aksjeavkastningen.

«Et kraftig fall i kinesiske aksjer har bidratt til at aksjer i framvoksende økonomier er ned nesten 3 prosent i norske kroner», skriver han, og trekker frem at utviklingen i det kinesiske aksjemarkedet har vært svak som følge at myndighetenes skjerpede regulering av teknologiselskaper.

I tillegg til teknologiselskapene, skjerpes også reguleringer for utdanningstjenester, samt at kinesiske medier den siste tiden har meldt om tettere overvåkning av spillselskapene.

«De siste dagene har det kinesiske aksjemarkedet steget noe igjen. En del investorer har nok vurdert kinesiske teknologiaksjer som billige etter det kraftige fallet», fortsetter Bruce.

Lavere lange renter

Sjefstrategen mener at det mest overraskende den siste måneden er at lange renter har falt videre.

«Vi er skeptiske til vår og andres evne til å forklare markedsbevegelser, men mange peker på fornyet frykt for reguleringer og økt økonomisk forsiktighet i kjølvannet av deltavarianten. Det virker rimelig at økt virusspredningen kan dempe farten i gjenåpningsrekylen noe», skriver Bruce, men trekker samtidig frem at andelen vaksinerte i USA og Europa, særlig blant utsatte grupper, er såpass høy at viruset utgjør en langt mindre trussel for alvorlig sykdom og død.

«Det tilsier at vi kommer gjennom høsten uten de helt store begrensingen på tjenestesektoren selv om gjeninnhentingen nok kan bli noe tregere enn ventet», påpeker han, men er likevel ikke helt overbevist om at økt virusspredning og frykt for svakere vekst er hele forklaringen på rentefallet.

«Andre markeder virker i alle fall ikke veldig bekymret. Uansett, vi venter at lange renter trekker forsiktig oppover igjen», fortsetter Nordea-strategen, og peker på at Fed ganske klart har signalisert at vi nærmer oss en forsiktig nedtrapping av obligasjonskjøpene, kanskje fra rundt årsskiftet.