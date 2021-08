Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Hele 45 selskaper på Oslo Børs gir en forventet utbytteavkastning på over 5 prosent.

Utbyttekongen akkurat nå er Rana Gruber, der det forventes en utbytteavkastning på mer enn 20 prosent. Deretter finner vi en rekke shippingselskaper, som er prisgitt fortsatt høye rater i markedet.

Etterspørselen er tilbake og jakten på de beste konsulentene er for fullt i gang.

Jan-Erik Martinsen i konsulentselskapet Trifid opplever nå et pengekappløp uten like om de aller beste hodene.

Han merker at veldig mange har mye å gjøre, siden de mister folk ganske fort. Han sier også at det er særlig innen tekniske arkitekter at det er veldig press om dagen.

2020 ble langt bedre enn forventet for Atle Brynestads 3 Norske. En god likviditet da coronakrisen inntraff og null i netto rentebærende gjeld, gjorde det enklere å takle nedturen.

Konsernets omsetning ble redusert med 241 millioner kroner, som følge av inntektsbortfallet i cruisevirksomheten.

Hadeland Glassverk, Christiania Glasmagasin og Porsgrunds Porselænsfabrikk leverte derimot bedre tall enn i 2019.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Kjetil Rolness, som hevder det ikke finnes en bedre skatt enn arveavgiften.

Rolness sier Norge nå har over 186.000 personer med mer enn én milliard dollar i investerbar formue, utover egen bolig.

Hvor Rolness har funnet dette tallet er ikke godt å si. At 186.000 personer i Norge har ni milliarder kroner i investerbar formue, er sprøyt. Nonsens, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

Golar LNG: Kl. 16.00 webcast/tlf

Makro:

Norge: Industriproduksjon juni, kl. 08.00

Tyskland: Handels- og driftsbalanse juni, kl. 08.00

ØMU: Sentix investortillit, kl. 10.30

USA: JOLTS ledige stillinger juni, kl. 16.00

USA: Fed NY inflasjonsforventninger, kl. 17.00

Annet:

Axxis Geo Solutions: Ekskl. 10:1-aksjespleis

Japan: Tokyo-børsen stengt

Utenlandske:

CF Industries

