Dette skjer i dag – tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Sverre Hanssen og vannbehandlingsselskapet Enwa øker inntjeningen voldsomt. Med massive behov innen vann og avløp vil Hanssen nå på børs for å gjøre oppkjøp.

Prosessen med notering på Euronext Growth starter i høst, før selskapet vil over til Oslo Børs i løpet av et år, sier han. Enwas omsetning har skutt fart i år, og selskapet sikter nå mot over 700 millioner kroner.

Oljeprisen falt mandag til det laveste nivået siden mai. Nå roper analytikere varsko.

Helge André Martinsen i DNB Markets sier oljeprisen kan falle mye mer enn den har gjort nå, i visse scenarioer. Det kan komme varianter av coronaviruset som er enda mer smittsomme, eller som unngår vaksinene, påpeker han.

Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy sier han lenge har forventet et prisfall. Han tror mye nå avhenger av hvordan Opec forholder seg til situasjonen.

Bodø har tatt over ledertrøyen i boligmarkedet, og kan ende opp med høyest prisvekst i år.

Så langt i år er prisveksten i nordlandsbyen på 11,6 prosent. Til sammenligning har prisene i Oslo steget 3 prosent siden nyttår.

Daglig leder i DNB Eiendom i Bodø, Simon Lyngved Fjordholm, forklarer oppgangen med press på eneboliger, små leiligheter og spesielt sentrumsnære boliger.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om den norske formuesskatten.

Skatteprofessor Jarle Møen ved NHH er slett ikke bekymret for at det må tas ut utbytte for å betale formuesskatten. Han sier virkningene på produksjon, sysselsetting og investeringer er svært begrensede, og at bildet av et ut-armet norsk næringsliv ikke holder.

Møen ufarliggjør formuesskatten på en overfladisk måte. Det vil de rødgrønne gripe begjærlig, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

Hexagon Purus: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Smartoptics Group: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast