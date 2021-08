Milliardær: – Gull bør utgjøre 25 prosent av porteføljen din

– Gull er en god investering når verden er urolig for inflasjon, sier den egyptiske milliardæren Naguib Sawiris.

Edelmetallet anses av mange som en god hedge mot stigende priser og omtales ofte som en trygg havn når det stormer i markedene. Gjennomsnittlig anbefaler ekspertene at en portefølje bør bestå av mellom 5 og 10 prosent i gull.

Men Sawiris har vært eksponert mot gull i lang tid, og anbefaler enda høyere andel enn som så.

– Jeg ser 20 til 30 prosent. Jeg pleide å være på 50 prosent. Det er helt grunnleggende. Det har alltid vært der, sier Sawiris til CNBC.

Den egyptiske milliardæren har satt opp et fond på 1,4 milliarder dollar i gullgraving, som ble lansert i juli. Lanseringen var personlig motivert ettersom en vesentlig del av hans formue er i gull, forklarer han.

Gullprisens utvikling siste tre måneder. Foto: BullionByPost

Blandede resultater

– La oss si inflasjonen kommer og det blir et krasj i aksjemarkedet av en eller annen grunn. Da vil du være meget glad for at du hadde en posisjon i gull.

– Markedet har vært høyt i lengre tid og at det er uunngåelig at det vil falle på et visst tidspunkt, sier Sawiris, som har som mål å gå til sengs hver kveld uten å bli påvirket av et markedskrakk eller en pandemi.

Gull er imidlertid ikke helt immun mot markedsbevegelser. Historisk sett har edelmetallet blandede resultater i tider med høy inflasjon.

Fredag falt gullprisen 6 prosent på meget kort tid etter en bedre enn ventet jobbrapport fra USA, men hentet seg inn igjen utover dagen og stabiliserte seg rundt 1 prosent ned.

Sawiris erkjenner imidlertid at høyere renter, som kan komme når økonomiene rundt om i verden henter seg inn igjen fra pandemien, vil spise opp stigningen i gull. Han vil likevel være en langsiktig investor i metallet.