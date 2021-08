Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,1 prosent i 08-tiden torsdag.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror imidlertid hovedindeksen åpner opp 0,5 prosent eller i intervallet 0,3 til 0,7 prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,1 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,2 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,1 prosent, Hang Seng i Hongkong er også ned 0,1 prosent. Det samme er Kospi i Sør-Korea – ned 0,1 prosent.

Sensex i India klatrer 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp marginale 0,03 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,4 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen har stabilisert seg på 71,44 dollar pr. fat for brentolje, ned 0,2 prosent for dagen. WTI-oljen koster nå 69,24 dollar pr. fat, ned 0,2 prosent. Til sammenligning kostet et fat brentolje 69,96 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Grunnen til at prisen var såpass mye lavere i går var at Joe Biden og Det hvite hus henvendte seg til OPEC+ og ba om produksjonsøkning. Bakgrunnen skal være å få lavere bensinpriser.

De høye prisene for bensin ses på som en hindring for den globale økonomiske innhentingen.

USA

Wall Street endte blandet i går.

S&P 500 steg 0,25 prosent

Nasdaq falt 0,16 prosent

Dow Jones steg 0,62 prosent

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,02 prosent før den sluttet på 1.154,53 poeng, hvilket er den høyeste sluttnoteringen noensinne. Det ble omsatt aksjer for 4,5 milliarder kroner.

I andre kvartal 2021 omsatte Bewi for 198,1 millioner euro, opp fra 105,1 millioner euro i samme periode i fjor. Resultat før skatt endte på 18,8 millioner euro, mot 9,4 millioner euro i samme periode i 2020. Aksjen gikk opp 4,8 prosent til 30,40 kroner.

Crayon Group økte topplinjen med to milliarder til 8,1 milliarder kroner fra andre kvartal i fjor til samme periode i år. Selskapet fikk et resultat før skatt på 184 millioner kroner, mot 132 millioner kroner for et år siden. Aksjen la på seg 6,2 prosent og sluttet på 157 kroner.

Veksten fortsetter for Photocure, som hanket inn Hexvix/Cysview-inntekter på 88,9 millioner kroner i andre kvartal, opp 66 prosent fra samme periode i fjor. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra minus 8,9 millioner til pluss 5,8 millioner kroner. Aksjen falt likevel 10 prosent til 127,10 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 2. kv.:

Okeanis Eco Tankers: Kl. 06.45, webcast/tlf kl. 14.30

Hexagon Composites: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30