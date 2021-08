Sterk USA-vekst ga rekordsalg

«Andre kvartal var et rekordkvartal på alle områder. Salgsinntektene økte til all-time high og salget i USA vokste med 35,8 prosent i kroner, som tilsvarer 56,9 prosent i dollar», sier adm. direktør Kari Krogstad i kvartalsrapporten.

Inntektene i andre kvartal endte på 109 millioner kroner, mot 82,5 millioner i samme periode i fjor. Salgsinntektene endte på 104,5 millioner, som er ny kvartalsrekord for helseselskapet. For første halvår beløp de totale inntektene seg til 212 millioner kroner, mot fjorårets 185 millioner.

Medistim Utvikler, produserer og selger medisinsk utstyr for kvalitetssikring av hjerte- og karkirurgi.

Har hovedkontor på Hasle i Oslo, adm. direktør er Kari Eian Krogstad.

Største aksjonærer er Øyvin Anders Brøymer gjennom Intertrade Shipping, samt Salvesen & Thams Invest

Driftsresultatet for første halvår endte på 71,7 millioner, mot fjorårets 52,5 millioner, som tilsvarer en økning på 36,7 prosent. Det er det beste driftsoverskuddet for første halvår noen gang.

Resultatet før skatt hevet seg også betraktelig og endte på 42,8 millioner, mot 25,5 i samme periode i 2020.

Den sterke veksten i USA bidro sterkt til resultatveksten og antall prosedyrer økte med 50 prosent, i tillegg til salgsveksten i forbruksvarer som steg 35 prosent. Det gjenspeiler at det er et økende antall operasjoner som utføres, og at det fortsatt er utvinning fra pandemien.

Det ble også utbetalt et utbytte på 3,0 kroner pr. aksje, til totalt 54,6 millioner kroner, i andre kvartal.

Les hele kvartalsrapporten her.