Arctic og DNB jekker opp kursmålene

Arctic Securities og DNB Markets oppjusterer kursmålet på SpareBank 1 SMN til henholdsvis 142 og 138 kroner mens kursmålet på SpareBank 1 Nord-Norge heves til henholdsvis 95 og 101 kroner.

Ifølge TDN Direkt opprettholder begge meglerhus sin kjøpsanbefaling på SpareBank 1 SMN. DNB Markets gjentar sin hold-anbefaling på SpareBank 1 Nord-Norge mens Arctic Securities opprettholder sin kjøpsanbefaling.

DNB Markets skriver at de har oppjustert EPS-estimatet til SpareBank 1 SMN for perioden 2022-2023 med 2 prosent. Årsaken til det er en oppjustering av estimatet for netto renteinntekt, samt en nedjustering av estimatet for tap på utlån.

Arctic Securities beskriver andrekvartalstallene til Sparebank 1 SMN som solide, og mener utsiktene for høyere renter, solid kredittetterspørsel og lave tap burde støtte sektoren videre.

DNB Markets oppjusterer EPS-estimatene til SpareBank 1 Nord-Norge med 2-3 prosent for perioden 2022-2023. Ifølge TDN Direkt beskriver tallknuserne verdsettelsen som «fair» og opprettholder derfor hold-anbefalingen.

Fredag omsettes SpareBank 1 SMN for 126,80 kroner mens SpareBank 1 Nord-Norge omsettes for 87,90 kroner.