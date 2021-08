I et notat torsdag skriver investeringstopp Xian Chan i HSBC at markedene virker å ha blitt vant til inflasjonspresset og Federal Reserves tilnærming.

Xian pekte på at til tross for at konsumprisindeksen forble høy på 5,4 prosent i juli, har den tiårige amerikanske statsrenten falt. Det indikerer at «markedene ikke har noe annet å frykt enn seg selv».

– Selv når vi analyser volatiliteten i markedet har S&P 500 steget hver måned siden januar – til tross for urolighetene knyttet til inflasjonen. Til og med i mai og juni, da inflasjonsfrykten var på sitt høyeste, klatret markedene, sier Xian til CNBC.

Xian understreker imidlertid at dette ikke betyr at investorene ikke vil bli skremt når Federal Reserve sier at de vil innskrenke støttekjøpene – til tross for at beskjedene fram til nå har vært taklet godt.

– Antageligvis er markedene nå mest fokusert på hvordan spredningen av deltavarianten håndteres, sier Xian.

Smitten sprer seg i stor fart verden over og tallene øker stadig også her i Norge. Likevel fortsetter åpningen av økonomien og restriksjoner lempes på i land som har mange vaksinerte som Storbritannia og her hjemme i Norge.

– Uansett hvor man vender blikket er håpet at vaksineprogrammene vil fungere godt og at man kan fortsette åpningen utover i andre halvdel av året.

Basert på dette fortsetter HSBC å investere i aksjer – spesielt i sektorer rettet mot forbrukere og eiendom. Xian advarer imidlertid om at det kan komme perioder med volatilitet i markedet.

Bank of America mener at etter hvert som veksten modereres, gjenåpningsboomen falmer og støtten fra staten avvikles, vil aksjemarkedene også miste fremdriften.

– Vi tror vi har sett en tydelig topp i den globale syklusen, sier meglerhuset.