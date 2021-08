Dette skjer i dag – tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Tore Været satset 150 millioner kroner av Folketrygdfondets penger på en spekulativ IT-aksje for 15 år siden. Nå har fondet startet milliardinnhøstingen.

Ifølge en markedsaktør ble det snakket om på byen da Folketrygdfondet gikk inn i Nordic Semiconductor. Det var ingen typisk aksje for dem.

På de 15 årene har Folketrygdfondets innsats i Nordic Semiconductor vokst til over 7 milliarder kroner.

Avinors planer om logistikksenter for sjømat på Gardermoen strandet i 2019. Nå bygger Oslo Airport City et på 40.000 kvadratmeter til 800 millioner kroner.

Logistikksenteret ventes å bli verdens største logistikkanlegg for sjømat.

Under pandemien har sjømatnæringen i Norge passert 100 milliarder kroner i årlig eksportverdi. Regjeringens ambisjon er å femdoble til 500 milliarder kroner innen 2050.

Den 26 år gamle, mediesky investoren Andreas Wold Hofstad har gått inn i Rana Gruber.

Ferske aksjonærlister viser at han har aksjer for 5,8 millioner kroner i jernmalmprodusenten, som nylig toppet Finansavisens liste over de beste utbytteaksjene på Oslo Børs.

Som 12-åring fikk Hofstad 2.000 kroner av sin mor for å lære seg aksjemarkedet. Siden har han tjent seg rik på investeringer. Det meste av formuen er tjent på spillselskapet Funcom.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om den første statsministerdebatten søndag kveld, som ble dominert av formuesskatten.

Jonas Gahr Støre benyttet mesteparten av tiden på å fortelle at Erna Solberg har gitt de rikeste 10 milliarder i skattelettelser og vil gi dem syv milliarder til.

Formuesskatten er ikke bare et tema for milliardærer. Titusener av hytte- og huseiere og folk med sparekapital i banken betaler også formuesskatt, skriver Hegnar.

