Oppjusterer kursmål

Det fremgår av en analyse fra meglerhuset mandag at Sparebank 1 Markets oppjusterer kursmålet på Medistim til 350 fra tidligere 270 kroner pr aksje, samtidig som det opprettholdes en nøytral-anbefaling.

Sparebank 1 Markets skriver at selskapet leverte et veldig sterkt andre kvartal, men at tallene sannsynligvis vil normalisere seg etter 2021, ifølge TDN Direkt.

Selv om andre kvartal viste en salgsvekst på 27 prosent, argumenterer Sparebank 1 Markets for at dette er relatert til en «ketchup»-effekt fra et svakt 2020 og første kvartal 2021.

«Derfor vil vi understreke at MEDI sannsynligvis vil returnere til en mer normalisert inntektsvekst etter 2021, som vi modellerer til rundt 10 prosent, mot 11 prosent i periode 2005 til 2021», skriver Sparebank 1 Markets.