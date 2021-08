Polaris-datter inngår ny trykkeriavtale

Stampen Media AB, som eies 70% av Polaris Media ASA, har inngått nye trykkeriavtaler for sine aviser med Borås Tidnings Tryckeri (Gota Media), Bold Printing Malmö (Bonnier) og NWT Media i Karlstad, opplyses det i en børmelding

Alle avtalene gjelder fra 1. januar 2023 og den årlige kostnadsbesparelsen er beregnet til rundt 40 millioner svenske kroner.

– Jeg er fornøyd med at vi allerede har fått disse viktige avtalene på plass. Det gir oss god tid til å forberede flyttingen til de tre nye trykkeriene og optimalisere distribusjonsrutene for våre utgivelsesområder. De årlige kostnadsbesparelsene på rundt 40 millioner svenske kroner gjør at vi kan fortsette å forbedre resultatene framover. Samtidig forlenger vi papiravisenes levetid og frigjør ressurser som vi kan legge på journalistikk og den digitale transformasjonen, sier Johan Hansson, adm.dir. i Stampen Media.

Stampen Media har det siste året hatt en kraftig resultatforbedring med en økning i EBITDA fra -14 millioner kroner i 2019 til 130 millioner kroner i 2020.